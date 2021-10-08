İNTİHARA KALKIŞAN KİŞİYİ 5 YAŞINDAKİ KIZI İKNA ETTİ - Haberler
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İNTİHARA KALKIŞAN KİŞİYİ 5 YAŞINDAKİ KIZI İKNA ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AMASYA'da Tayfun Ş. (39), Yeşilırmak Nehri'ne atlayarak intihara kalkıştı.

AMASYA'da Tayfun Ş. (39), Yeşilırmak Nehri'ne atlayarak intihara kalkıştı. Uzun süre ikna edilemeyen kişi, olay yerine gelen kızı Ş.Ş.'nin (5), "Hadi baba ne olur çık" demesi üzerine nehirden çıktı.

Olay, öğle saatlerinde Bahçeleriçi Mahallesi'ndeki Kunç Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle tartışan Tayfun Ş., Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan köprüye çıkarak intihara kalkıştı. Köprüden nehre atlayan Tayfun Ş., Yeşilırmak'ın debisinin düşük olmasından dolayı boğulma tehlikesi geçirmedi. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık personeli sevk edildi. Nehirden çıkmayan Tayfun Ş., ailesinin gelmesini istedi. Ekiplerin bildirmesi üzerine nehir kenarına Tayfun Ş.'nin ailesi geldi. Uzun süre ikna edilemeyen Tayfun Ş., kızı Ş.Ş.'nin, "Hadi baba ne olur çık" demesi üzerine nehirden çıktı. Önce hastaneye götürülen Tayfun Ş., daha sonra gözaltına alındı.

İNTİHARA KALKIŞAN KİŞİYİ 5 YAŞINDAKİ KIZI İKNA ETTİ

İNTİHARA KALKIŞAN KİŞİYİ 5 YAŞINDAKİ KIZI İKNA ETTİ

İNTİHARA KALKIŞAN KİŞİYİ 5 YAŞINDAKİ KIZI İKNA ETTİ

İNTİHARA KALKIŞAN KİŞİYİ 5 YAŞINDAKİ KIZI İKNA ETTİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: İNTİHARA KALKIŞAN KİŞİYİ 5 YAŞINDAKİ KIZI İKNA ETTİ - Haberler
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