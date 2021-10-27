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İntihar girişimini alışkanlık haline getirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İntihar girişimini alışkanlık haline getirdi

Burdur'da, belli zaman aralıkları ile beşinci kez intihar edeceğini söyleyerek NATO yolu üzerindeki üst geçide çıkan 22 yaşındaki Mert A., polise zor anlar yaşattı.

ANTALYA (İHA) - Burdur'da, belli zaman aralıkları ile beşinci kez intihar edeceğini söyleyerek NATO yolu üzerindeki üst geçide çıkan 22 yaşındaki Mert A., polise zor anlar yaşattı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerinde şehirler arası yolu keserek güvenlik önlemleri aldı.

Olay, Burdur- Antalya Karayolu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde gece yaşandı. Karayolu üzerindeki yaya üst geçidin korkuluklarından bir kişinin sarktığını gören çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. İhbar sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Polisin ikna etmeye çalıştığı şahsın, bugüne kadar itfaiye kayıtlarına göre beş kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Mert A. olduğu belirlendi. İkna çalışmaları sonucu korkuluktan inen ve ilk tedavisi ambulansta yapılan şahıs, daha sonra Burdur Devlet Hastanesi acil servisinde tedaviye alındı. Polis ekipleri olayla ilgili yasal işlem başlattı. - BURDUR

İntihar girişimini alışkanlık haline getirdi

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