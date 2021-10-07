Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı terörist Ankara'da yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı terörist Ankara'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yurda yasa dışı yollarla giren ve Interpol tarafından uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu DEAŞ mensubu, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

ANKARA (İHA) - Yurda yasa dışı yollarla giren ve Interpol tarafından uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu Deaş mensubu, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Ülkeye yasa dışı yollarla girmeden önce Suriye'de silahlı terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu A.R.'nın Ankara'da olduğunu tespit eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, teröristi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu A.R.'nin adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın ikametinde yapılan aramada 4 bin 800 dolar, 8 bin ruble, 16 bin 800 TL ile çok sayıda dijital materyal ve A.R.'nin adına düzenlemiş sahte Suriye kimlik kartı ele geçirildi.

(Ali Nargüner/İHA)

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı terörist Ankara'da yakalandı

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı terörist Ankara'da yakalandı

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı terörist Ankara'da yakalandı

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı terörist Ankara'da yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

 Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakalandı

Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakalandı

 Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen Rusya uyruklu A.R, Ankara'da...

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen Rusya uyruklu A.R, Ankara'da...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Düm Tek Tek Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Kim Min-jae Cristiano Sergen Yalçın Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı terörist Ankara'da yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 12:14:09. #1.11#