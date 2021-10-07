Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı terörist Ankara'da yakalandı

ANKARA (İHA) - Yurda yasa dışı yollarla giren ve Interpol tarafından uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu Deaş mensubu, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Ülkeye yasa dışı yollarla girmeden önce Suriye'de silahlı terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu A.R.'nın Ankara'da olduğunu tespit eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, teröristi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu A.R.'nin adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın ikametinde yapılan aramada 4 bin 800 dolar, 8 bin ruble, 16 bin 800 TL ile çok sayıda dijital materyal ve A.R.'nin adına düzenlemiş sahte Suriye kimlik kartı ele geçirildi.

(Ali Nargüner/İHA)