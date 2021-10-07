Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen Rusya uyruklu A.R, Ankara'da...
AA / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen Rusya uyruklu A.R, Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
ANKARA (AA) - Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü Deaş adına Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen Rusya uyruklu A.R, Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri