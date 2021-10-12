İNTERNETTE EŞYALARINI SATANLARI 'PARA SABAH HESABINA GEÇER' DİYEREK DOLANDIRDILAR - Haberler
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İNTERNETTE EŞYALARINI SATANLARI "PARA SABAH HESABINA GEÇER" DİYEREK DOLANDIRDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İNTERNETTE eşyalarını satanlarla iletişime geçerek akşam saatlerinde buluşan dolandırıcılar, sahte dekontu göstererek, 'Para sabah hesabına geçer' diyerek, eşyaları aldı.

KOCAELİ (DHA) - İNTERNETTE eşyalarını satanlarla iletişime geçerek akşam saatlerinde buluşan dolandırıcılar, sahte dekontu göstererek, 'Para sabah hesabına geçer' diyerek, eşyaları aldı. Kocaeli polisi, 9 ilde aynı yöntemle dolandırıcılık yapan 5 kişiyi gözaltına aldı.

İnternet üzerinden eşyalarını satmak için ilan veren kişilerle iletişime geçen dolandırıcılar, vatandaşlarla akşam saatlerinde belirlenen yerlerde buluştu. Sahte dekont gösteren kişiler, saatin geç olması nedeniyle paranın eşya satan kişinin hesabına geçmeyeceğini belirterek, 'Para sabah hesabına geçer' diyerek, satılan eşyayı aldı. Sabah banka hesaplarını kontrol eden kişiler, paranın yatmadığını görünce dolandırıldıklarını anlayarak şikayette bulundu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 11 kişinin aynı yöntemle dolandırılması üzerine soruşturma başlattı. Şikayetçilerin verdiği bilgilerden yola çıkarak araştırma yapan ekipler, şüphelilerin E.B., E.Y.S., O.G., M.M.K. ve B.A. olduğunu belirledi.

Polisin, Sakarya ve İstanbul'da düzenlediği operasyonla 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin değişik suçlardan çok sayıda sabıka kaydının olduğu belirlendi. Kocaeli, Bursa, Trabzon, Ordu, Bolu, Düzce, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İNTERNETTE EŞYALARINI SATANLARI PARA SABAH HESABINA GEÇER DİYEREK DOLANDIRDILAR

İNTERNETTE EŞYALARINI SATANLARI PARA SABAH HESABINA GEÇER DİYEREK DOLANDIRDILAR

İNTERNETTE EŞYALARINI SATANLARI PARA SABAH HESABINA GEÇER DİYEREK DOLANDIRDILAR

İNTERNETTE EŞYALARINI SATANLARI
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Haber: İNTERNETTE EŞYALARINI SATANLARI 'PARA SABAH HESABINA GEÇER' DİYEREK DOLANDIRDILAR - Haberler
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