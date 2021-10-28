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İnternetten araç kiralamak isterken 2 bin 440 lira dolandırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İnternetten araç kiralamak isterken 2 bin 440 lira dolandırıldı

Samsun'da internetten araç kiralamak isteyen yabancı uyruklu bir kişi 2 bin 440 lira dolandırıldı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Samsun'da internetten araç kiralamak isteyen yabancı uyruklu bir kişi 2 bin 440 lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Huthaıfa A.R.A.H. adlı şahıs internet ortamında araç kiralama firması ilanı bulup araç kiralamak için telefonla bağlantıya geçti. Dolandırıcılar Iraklı şahsı kandırıp verdikleri hesaba 2 bin 440 lira para yatırtıp dolandırdılar. Kendisine teslim edilmesi gereken araç getirilmeyince ilgili telefon numarasını arayan Iraklı şahıs telefona ulaşamayınca dolandırıldığı anlayarak polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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