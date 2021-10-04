İnternetten araç kiraladılar, dolandırıldılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnternetten araç kiraladılar, dolandırıldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İnternetten araç kiraladılar, dolandırıldılar

Samsun'da internet üzerinden araç kiralayan iki vatandaş dolandırıldı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da internet üzerinden araç kiralayan iki vatandaş dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde Güzelyalı Mahallesi'nde ikamet eden N.H. (38) adlı kadın ile Yeni Mahalle'de ikamet eden A.İ. (32) internet üzerinden ulaştıkları sözde araç kiralama şirketi tarafından dolandırıldı. N.H. adlı kadın 4 bin 500 lira, A.İ. adlı şahıs ise bin 50 lira ödemesine rağmen kiralamak istedikleri araçların kendilerine verilmediğini belirterek, polise şikayette bulundu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Trafikte ilerleyen iki araca tutunarak seyahat etmeye çalışan şahıslar, yürekleri ağza getirdi

Trafikte ilerleyen iki araca tutunarak seyahat etmeye çalışan şahıslar, yürekleri ağza getirdi

 3 aracın karıştığı kazada 1'i polis 5 kişi yaşamını yitirdi

3 aracın karıştığı kazada 1'i polis 5 kişi yaşamını yitirdi

 'Önüne bak ayı' sözü tahrik sayılmadı

'Önüne bak ayı' sözü tahrik sayılmadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Engin Altay Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seren Serengil Ezgi Mola Didem Arslan Yılmaz
Spor Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu Mesut Özil Aykut Kocaman
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İnternetten araç kiraladılar, dolandırıldılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 19:43:10. #1.11#