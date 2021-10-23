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İnternet üzerinden FETÖ kitapları satmaya çalışırken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İnternet üzerinden FETÖ kitapları satmaya çalışırken yakalandı

Trabzon'da FETÖ terör örgütüne ait kitap satışı satmaya çalışan kadın jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

TRABZON (İHA) - Trabzon'da FETÖ terör örgütüne ait kitap satışı satmaya çalışan kadın jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yapılan açık kaynak araştırmaları sonucu Fethullah Gülen'e ait kitapların internet üzerinden satışının yapıldığı tespit etti. A.N.A. (24) isimli kadın tarafından kitapların satışının yapıldığını belirleyen jandarma ekipleri şahsın Sürmene ilçesindeki evinde arama yaptı. Yapılan aramada 2 adet cep telefonu, 2 adet hard disk ve 1 adet sim kart ele geçirilirken, A.N.A. isimli kadın gözaltına alındı. - TRABZON

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