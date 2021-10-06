ANTALYA (İHA) - İnternet üzerindeki alışveriş sitelerinde 27 kişiyi dolandıran 4 şahıs yakalandı

ANTALYA - Antalya'da ürün alım ve satımına aracılık eden siteler üzerinden 27 şahsı dolandıran 4 şahıs düzenlenen operasyonlar ile yakalandı. Şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, ' Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' faaliyetlerinde bulunan şüphelilere yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, Sahibinden.com, Letgo gibi ürün alım satımlarına aracılık eden internet sitelerinde, telefon, tablet ve benzeri ürünler için satış ilanı vererek, bu ilanda geçen ürünü almak için irtibata geçen vatandaşlardan ilanda belirtilen parayı aldıktan sonra ürünü göndermeyip 27 şahsı mağdur ederek dolandırıcılık yapan 4 şahıs 28 Eylül günü yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı.

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık (TCK-158/1-f) suçundan yakalanarak gözaltına alınan B.C, H.Y, H.D ve M.S isimli şüpheli şahıslar yapılan işlemlerin ardından 30 Eylül günü sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandılar.