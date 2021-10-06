İnternet çöktü mü? sorusu son saatlerde vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Türkiye genelinde internet kesintisi ya da yavaşlama yaşayan birçok kullanıcı "İnternet çöktü mü? İnternette problem mi var? İnternet neden yavaş? İnternet düzeldi mi?" sorularını araştırmakta. İnternetinde kesinti ya da yavaşlama yaşayan vatandaşlar için internette problem, yavaşlama ve kesinti olup, olmadığı ile ne zaman düzeleceği gibi bilgiler haberimizde yer almaktadır.

İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ?

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Facebook, İnstagram ve Whatsapp'ın çökmesinin ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlarımız internette bir kesinti ya da yaşanan yavaşlama ile ilgili arama yapmaktadır. Dünya genelinde yaşanan bu problemlerin sonrasında internet normale dönmüştür. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

İnternette şuan için kesinti ile ilgili resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Bu nedenle yaşanan kesintiler ile ilgili internet sağlayıcı şirketinizin yaptığı alt yapı çalışması ya da bireysel kullanıcı kaynaklı olarak gelişmektedir. Yaşanan problem ile ilgili internet sağlayıcınız ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Türkiye'de genel bir kesinti olması ve açıklama olması durumunda bu gelişme haberimizde yer alacak.

İNTERNETTE PROBLEM Mİ VAR?

İnternette şuan Türkiye'de genel bir arıza ya da kesinti bulunmamaktadır. Genel bir kesinti olması halinde haberimizde yer alacaktır.

İNTERNET DÜZELDİ Mİ?

Geçtiğimiz günlerde yaşanan genel kesinti sonrası Facebook, İnstagram ve Whatsapp'a erişim sağlanamamıştı. Global kaynaklı olan bu problem 4 Ekim'i, 5 Ekim'e bağlayan TSİ gece yarısı saat 01.48 sularında giderilmiş ve kullanıcıların erişimine açılmıştır. Yaşanan bu aksaklık sonrası genel bir erişim problemi gerçekleşmemiştir.

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