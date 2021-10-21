Inter'in efsane antrenörü İstanbul'da ücretsiz ders verecek!

Dünyanın ve İtalya'nın en büyük kulüplerinden Inter'in antrenörlerinden koç Claudio Brambilla, bu hafta sonu Inter Academy İstanbul Göztepe Spor tesislerinde genç futbol severlerle buluşuyor! Efsane antrenörün ilk dersi herkese ücretsiz olacak. İşte, organizasyonun detayları…

EFSANE ANTRENÖR BU HAFTA SONU İSTANBUL'DA!

İtalya'nın en büyük futbol kulüplerinden İnter'in efsane antrenörü bu hafta sonu İstanbul'da ücretsiz ders verecek. Herkese ücretsiz olan ders İnter Academy İstanbul'da saat 11.00- 14.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

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