Intel Monsters Reloaded UniAgents VALORANT turnuvası şampiyonu: Yeditepe Golden Phoenix

Intel ve Monster Notebook işbirliğinde ortaya çıkan Intel Monsters Reloaded UniAgents VALORANT turnuvası kapsamında ön elemeler 18 ve 19 Ekim tarihlerinde oynanmış ve rakiplerini mağlup edebilen 8 takım finallerde mücadele etmeye hak kazanmıştı.

20, 21 ve 22 Ekim'de ise 8 takım arasında oynanan final karşılaşmalarında üniversiteli ekipler kıyasıya mücadele etti. Büyük finallerde ilk finalist üst gruplardan hiç mağlup olmadan gelen Yeditepe Golden Phoenix oldu. İkinci finalist ise ilk turda Nişantaşı Üniversitesi'ne mağlup olan fakat daha sonra dört farklı turda rakiplerini mağlup edebilen Most Wanted ekibi oldu.

Beş maçlık bir seri üzerinden oynanan final karşılaşmasında kötü bir başlangıç yapan Yeditepe Golden Phoenix, rakibinin hatalarından faydalanarak öne geçti ve seriyi 1-0'a getirdi.

Intel Monsters Reloaded UniAgents VALORANT turnuvası final serisinin ikinci karşılaşması Haven haritasında oynandı. İlk karşılaşmada aldığı ivme ile serinin ikinci haritasında 13-2'lik üstün bir skor ile galibiyete ulaşan Yeditepe ekibinin önünde son bir adım kaldı.

Serinin üçüncü karşılaşmasında Split haritası seçildi. İkinci karşılaşmada beklenen mücadele ruhu bu maçta daha da artarak geldi. Alınan karşılıklı round'ların ardından Most Wanted ekibinin sayı avantajını ele geçirdiği karşılaşmada 13-7'lık bir skor ile ben daha ölmedim mesajını vererek seride durumu 2-1'e getirdi.

Beş maçlık büyük final serisinin son karşılaşmasında takımlar Ascent haritasında mücadele etti. Aynı serinin ikinci karşılaşmasında olduğu gibi Yeditepe'li ekip karşılaşmaya oldukça hızlı bir şekilde başladı. Yakaladıkları kar topu etkisi ile rakibine sadece 6 round kaybeden takım, 13-6'lık bir skor ile maçı kazanarak, seride durumu 3-1'e getirerek Intel Monsters Reloaded UniAgents VALORANT turnuvası şampiyonu oldu.

35 takım arasından çıkarak şampiyonluğa ulaşan Yeditepe Golden Phoenix, 30 bin liralık para ödülünün haricinde Monster'dan Headset, Bukra hoparlör, Gaming Mouse, Mouse Pad kazandı. Ayrıca serinin En Değerli Oyuncusu olan Froz, Monster Abra A5 Oyun Bilgisayarının kazananı oldu. Turnuvayı ikinci bitiren Most Wanted ekibi ise 15 bin liralık para ödülünün sahibi oldu.

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