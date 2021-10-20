Intel Monsters Reloaded UniAgents VALORANT turnuvası ön elemeleri tamamlandı

Intel Monsters Reloaded bünyesinde gerçekleştirilecek UniAgents VALORANT turnuvası için ön elemeler 18 Ekim Pazartesi ve 19 Ekim Salı gününün akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Sadece üniversitelilerden oluşan 35 takımın mücadele ettiği etkinlikte rakiplerini mağlup edebilen takımlar finallerde oynamaya hak kazandı.

18 Ekim günü saat 19: 00 sularında başlayan karşılaşmaların ardından rakiplerini mağlup edebilen takımlar 19 Ekim günü yeni rakipleri ile eşleşti. Tek maçlık seriler üzerinden oynan üç farklı turun ardından sekiz takım, Intel Monsters Reloaded UniAgents VALORANT turnuvası finallerine adını yazdırabildi.

50 bin lira ve Monster Notebook ürünlerinden oluşan ödül havuzu için mücadele 21 Ekim Perşembe gününün akşam saatlerinde başlayacak. Etkinlikte alt ve üst grup finaller üç maçlık, büyük final ise 5 maçlık seriler üzerinden oynanacak.

UniAgents VALORANT turnuvasında MVP ve şampiyon olan oyunculara da ödüller var. Turnuvanın en değerli oyuncusu(MVP) olan kişiye Monster A5 Notebook hediye edilecekken, kazanan takımın oyuncuları Monster'dan Headset, Bukra, Gaming Mouse, Mouse Pad kazanacak.

Intel Monsters Reloaded UniAgents VALORANT turnuvası finalistleri

Something Old

Spontane

Yeditepe Golden Phoenix

tek yenerim

CBU ESPOR

Most Wanted

Nişantaşı Üniversitesi

YBÜ

Playerbros - Son Dakika Haberleri