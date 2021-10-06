Intel Monsters Reloaded UniAgents VALORANT turnuvası için ön kayıtlar başladı - Haberler
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Intel Monsters Reloaded UniAgents VALORANT turnuvası için ön kayıtlar başladı

Playerbros - Haberler | Gamegar
Intel Monsters Reloaded UniAgents VALORANT turnuvası için ön kayıtlar başladı

Intel Monsters Reloaded UniAgents VALORANT turnuvası için ön kayıtlar başladı.

Geçtiğimiz günlerde Intel Monsters Reload CS: GO turnuvası güz finallerinin büyük bir heyecan ile gerçekleştirildiğini ve RealWinnerCompany ekibinin rakibi Orgless5'i 3-0'lık bir skor ile mağlup ederek şampiyon olduğunu aktarmıştık. Birkaç gün önce ise yine Intel Monsters Reloaded bünyesinde gerçekleştirilecek UniAgents VALORANT turnuvası için ön kayıtlar başladı.

Sadece üniversite öğrencilerine özel olarak düzenlenecek olan UniAgents VALORANT turnuvası için kayıtlar 3 Ekim Pazar günü başladı. En fazla 128 takımın katılım sağlayabileceği turnuvanın ön elemeleri kayıt sürecinin sona ermesinin ardından 18 - 20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu elemelerde başarı gösteren 16 takım ise 21 ve 22 Ekim tarihlerindeki finallere katılmaya hak kazanacak.

Buraya tıklayarak Intel Monsters Reloaded UniAgents VALORANT turnuvasına kayıt olmak için oluşturulan web sayfasına ulaşabilirsiniz.

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