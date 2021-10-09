Intel Monster Reloaded Fortnite Turnuvası Güz Dönemi 5. Eleme kayıtları için son günler! - Haberler
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Intel Monster Reloaded Fortnite Turnuvası Güz Dönemi 5. Eleme kayıtları için son günler!

Playerbros - Haberler | Gamegar
Intel Monster Reloaded Fortnite Turnuvası Güz Dönemi 5. Eleme kayıtları için son günler!

Intel Monster Reloaded Fortnite Turnuvası Güz Dönemi 5. Eleme kayıtları 11 Ekim Pazartesi günü sona eriyor!

Her hafta 10 bin Türk Lirası büyüklüğündeki ödül havuzu ile birlikte oyuncuları rekabete teşvik eden Intel Monster Reloaded Fortnite Turnuvası, Güz Dönemi turnuvaları ile devam ediyor.

Herkesin tek başına olduğu turnuvanın Güz Dönemi 5.elemeleri için kayıt sürecinin bitmesine birkaç gün kaldı! 12 Ekim Salı günü saat 18: 00'da Fortnite oyuncularının karşı karşıya geleceği etkinliğin kayıtları 11 Ekim Pazartesi günü saat 23: 00'da sona erecek.

Toplamda beş hafta süreceği belirtilen etkinlikte kendini rakiplerinden öne çıkaran isimlerin yer alacağı büyük finaller ise Zeynep "RAPUNZEPP" Aktay ve Batuhan "videoyun" Bozkan sunumu ile canlı olarak yayınlanacak ve kazananları büyük bir para ödülü ve Monster Notebook ürünleri bekliyor olacak.

Eğer siz de Intel Monster Reloaded Fortnite Turnuvası'nda rakipleriniz ile karşı karşıya gelmek ve para ödülünden en büyük payı almak istiyorsanız buraya tıklayarak Gamify platformu üzerindeki kayıt sayfasına ulaşabilirsiniz.

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Haber: Intel Monster Reloaded Fortnite Turnuvası Güz Dönemi 5. Eleme kayıtları için son günler! - Haberler
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