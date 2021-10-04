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Instagram Whatsapp neden açılmıyor? Whatsapp neden çöktü? Whatsapp girilmiyor! Whatsapp çekmiyor

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Instagram Whatsapp neden açılmıyor? Whatsapp neden çöktü? Whatsapp girilmiyor! Whatsapp çekmiyor

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram ve Facebook'a bağlı olan iletişim programı Whatsapp'ta yer alan hatalar büyük merak topladı. Kullanıcılar tarafından bugün en çok merak edilen konu neden paylaşım yapamadıkları oldu. Peki, Instagram Whatsapp neden açılmıyor? Whatsapp neden çöktü? Whatsapp girilmiyor! Whatsapp çekmiyor

Instagram Whatsapp neden açılmıyor? Whatsapp neden çöktü? Whatsapp girilmiyor! Whatsapp çekmiyorbaşlıklarına yanıt aranıyor. Vatandaşlar internette konuyla ilgili en çok "Instagram çöktü mü? Instagram neden paylaşım yapılmıyor? Instagram'da neden post atılmıyor? Instagram uygulaması çöktü mü? Instagramda sorun mu var? Instagram mı çöktü? Instagram bugün neden calışmıyor? Instagram hata veriyor neden? Instagramda neden sorun var? Instagram neden açılmıyor bugün?" sorularını araştırmakta. Instagram'da yaşanan bu sıkıntıyla ilgili detayları haberimizden bulabilirsiniz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Popüler sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook ve Instagram'a 18.41 itibari ile erişilemiyor. Sorunun nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama geldi.

Çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook ile birlikte aynı şirket çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp ve Instagram'a 18.41 itibariyle erişilemiyor. Uygulamalara erişemeyen kullanıcılar, Twitter'dan mağduriyetlerini dile getirdiler. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Konuyla ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi. Şirket, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerini kullandı.

Instagram'dan yapılan açıklamada ise, "Instagram şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor. Kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz varız!" denildi.

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