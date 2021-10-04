Instagram Whatsapp neden açılmıyor? Whatsapp neden çöktü? Whatsapp girilmiyor! Whatsapp çekmiyor

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INSTAGRAM WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?

Popüler sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook ve Instagram'a 18.41 itibari ile erişilemiyor. Sorunun nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama geldi.

Çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook ile birlikte aynı şirket çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp ve Instagram'a 18.41 itibariyle erişilemiyor. Uygulamalara erişemeyen kullanıcılar, Twitter'dan mağduriyetlerini dile getirdiler. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

"İŞLERİ NORMALE DÖNDÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Konuyla ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi. Şirket, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerini kullandı.

INSTAGRAM: BİZİMLE KALIN

Instagram'dan yapılan açıklamada ise, "Instagram şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor. Kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz varız!" denildi.

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