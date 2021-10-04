Instagram, Whatsapp, Facebook ne zaman düzelir? Instagram Facebook açıklama! - Haberler
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Instagram, Whatsapp, Facebook ne zaman düzelir? Instagram Facebook açıklama!

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Instagram, Whatsapp, Facebook ne zaman düzelir? Instagram Facebook açıklama!

Facebook, dünyanın tercih edilen sosyal ağı haline geldi. Temmuz 2021 itibariyle 2,85 milyardan fazla aktif kullanıcıyla açık ara en popüler olanı . Çoğunuzun hemen hemen herkesle iletişim kurmak için Facebook'u kullandığından eminiz. Bu nedenle beklenmedik hatalar ve sorunlarla karşılaşmak can sıkıcı olmaktan daha fazlası olabilir. Facebook'un çalışmaması için bir çözüm listesi derledik. Facebook'unuzu en kısa sürede çalıştıralım! Instagram, Whatsapp, Facebook ne zaman düzelir?

Instagram, Whatsapp, Facebook ne zaman düzelir? sorusu, gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Sunucularında hata bulunan sosyal medya platformları hakkında açıklama bekleniyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook ile birlikte aynı şirket çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp ve Instagram'a 18.41 itibariyle erişilemiyor. Uygulamalara erişemeyen kullanıcılar, Twitter'dan mağduriyetlerini dile getirdiler.

Konuyla ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi. Şirket, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda " Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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