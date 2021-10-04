Instagram Whatsapp çöktü haberler i gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Milyonlarca kullanıcısı olan platformlar hakkında detayları sizler için bir araya getirdik. Facebook ve Whatsapp ile beraber işleyen sosyal medya platformu Instagram'da bu sabah saatlerinde birçok kullanıcı tarafından paylaşım yapılamadığı konusunda araştırma yapıldı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Whatsapp Instagram ne zaman düzelecek?

INSTAGRAM WHATSAPP ÇÖKTÜ

Kesinti izleme web sitesi Downdetector .com, Instagram ile ilgili sorunları bildiren yaklaşık 1 milyon vaka olduğunu gösterirken, yaklaşık 20.000 kullanıcı web sitesinde WhatsApp ile ilgili sorunlar hakkında paylaşımda bulundu. Sorun sunucu kaynaklı. Bu nedenle en kısa zamanda bir açıklama gelmesi bekleniyor

İnstagram'da sabah saatlerinden itibaren story ve gönderi içerik paylaşamama, DM atamama gibi birçok problem dünya genelinde yaşanmakta. Twitter ve Google'da en çok araştırılan konular arasında yer alan sıkıntı ile Instagram'dan resmi bir açıklama gelmezken, yaşanan problemin kısa bir süre içerisinde düzelmesi bekleniyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

WHATSAPP INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK? SORUN GLOBAL KAYNAKLI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda " Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.

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