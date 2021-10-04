Instagram Facebook kapatılıyor mu? Facebook, Whatsapp, Instagram kapanıyor mu?

Instagram Facebook kapatılıyor mu? sorusunun yanıtı meydana gelen erişim problemlerinin ardından araştırılan konular arasında yerini aldı.

INSTAGRAM FACEBOOK KAPATILIYOR MU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise konuyla alakalı olarak "Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.

Çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook ile birlikte aynı şirket çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp ve Instagram'a 18.41 itibariyle erişilemiyor. Uygulamalara erişemeyen kullanıcılar, Twitter'dan mağduriyetlerini dile getirdiler.

"İŞLERİ NORMALE DÖNDÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Konuyla ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi. Şirket, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerini kullandı.

FACEBOOK: KISA SÜREDE NORMALE DÖNMESİ İÇİN ÇALIŞYORUZ

Facebook'tan yapılan açıklamada, şirketin ürünlerine erişim sorunu olduğunun farkında olduklarını ve uygulamaların en kısa sürede normale dönmesi için çalıştıkları bildirildi.

INSTAGRAM: BİZİMLE KALIN

Instagram'dan yapılan açıklamada ise, "Instagram şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor. Kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz varız!" denildi. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

"ÇÖZÜM DAHA UZUN SÜREBİLİR" İDDİASI

Ancak 3 sosyal medya platformu da sorununun çözümü için net süre vermedi. Yaklaşık 5 saattir kesintide olan şirketlerin borsa hisseleri de hızla düşerken, sorunun çözüme kavuşturulmasının daha uzun sürebileceği iddiası ortaya atıldı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

BAKANLIK: SORUN GLOBAL KAYNAKLI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.

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