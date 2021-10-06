Instagram çöktü mü? Instagram'da sorun mu var? Instagram düzelmedi mi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde yaşanan erişim sorunu evrensel çapta ses getirdi. İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector"e göre, Türkiye saatiyle 18.40'ta Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşandığı bildirilmişti. Peki, Instagram'da sorun devam mı ediyor? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yanı sıra sosyal medya uygulamaları Facebook ve Instagram'da saatler süren erişim sorunu 6 saat ardından giderilmişti. Ancak Instagram'daki erişim sorunu bir kez daha meydana geldi. Instagram mobilde akış sorunu yaşanırken masaüstü uygulamasında kullanıcılar, " bu siteye ulaşılamıyor." ibaresiyle karşı karşıya geliyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Facebook, Instagram ve WhatsApp sunucularında yaklaşık 6 saattir devam eden problem sona erdi. Facebook sözcüsü, hizmetlerin çalışmaya başladığını ancak eski haline dönmesinin biraz daha zaman alacağını duyurdu.

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