Instagram çöktü mü, Instagram'da erişim sorunu nedir, sorularına yanıt aranıyor. Sosyal medya platformu Instagram'da bu sabah saatlerinde birçok kullanıcı tarafından paylaşım yapılamadığı konusunda araştırma yapıldı. Vatandaşlar internette konuyla ilgili en çok "Instagram çöktü mü?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından olan Instagram'da erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram hesaplarına erişim sağlayamıyor. İnstagram'da akşam saatlerinden itibaren story ve gönderi içerik paylaşamama, DM atamama gibi birçok problem dünya genelinde yaşanmakta. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Instagram'dan resmi bir açıklama gelmezken, yaşanan problemin kısa bir süre içerisinde düzelmesi bekleniyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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