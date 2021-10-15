Insta çöktü mü? Son dakika Instagram DM çöktü mü? 14 Ekim Instagram mesaj gitmiyor!

14 Ekim Insta çöktü mü? Instagram çöktü mü bugün? Instagram çöktü mü bugün? sorularının yanıtı merak ediliyor. "Instagram'a giremiyorum"Instagram'da sorun mu var? Dün gece saatlerinde Instagram 'da erişim sorunu yaşanıyordu. Bunun akabinde Instagram çöktü mü, neden çöktü merak edildi. Instagram ile ilgili bilgiler yazımızda.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ BUGÜN?

Son günlerde Instagram'da sık sık erişim sorunları yaşanmakta. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapılmazken fakat Twitter'da şuanda "#Instagram" etiketi gündemde yer alıyor. Instagram'da ara sıra mesaj iletilmeme problemi yaşandığı belirtilmişti.

Down Detector'e göre Instagram'a dair bazı sorunlar kaydedildi. Ancak şu an bir sorun bulunmuyor.

14 EKİM INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Gece saatlerinde Whatsapp ve İnstagram'a erişim problemi yaşanmıştı. Mesajların iletilmediğini belirten kullanıcılar Instagram'ın çöktüğünü düşündü. Şu anda bir problem bulunmuyor. Whatsapp'a ve İnstagram'a sorunsuz girebilirsiniz.

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