'İnsanlar kanıksamış ama salgın yabana atılacak gibi değil'

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısında Kırklareli 200,70, Edirne 171,18 ve Tekirdağ 141,06'ya yükseldi. En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstünde Kırklareli yüzde 80,6, Edirne 79,01, Tekirdağ ise yüzde 77,1 ile mavi iller kategorisinde yer alıyor. Kırklareli aşılamada 2'nci, Edirne ise 8'inci sırada bulunuyor.

"Artık insanlar, kanıksamış gibi hareket ediyorlar ama olayın ciddiyeti hiç yabana atılacak gibi değil. Her gün neredeyse bir uçak dolusu insanımızı bu hastalığa kaybediyoruz. O yüzen bu konuda yapılması gereken en önemli şeyler neler? Mutlaka ve mutlaka kaçınılmaz bir şekilde maske kullanımı gevşetilmemeli. Hem kendimizi korumak açısından hem de farkında olmadan bu hastalığı geçiriyorsak etrafımızdaki bireylere bulaştırmamak açısından bunlar önemli. Havaların soğumasıyla birlikte yetersiz havalanma koşulları olan kapalı ortamlarda geçirilen zaman hastalığın bulaşı için giderek büyük bir risk oluşturuyor. Bu yüzden bu kış koşulları oluşmaya başladıkça, tedbirlerin daha da dikkat edecek şekilde artırılması gerekiyor. Maskeyi kullanmayan kişi aslında kendisini de etrafındaki insanları da riske atıyor. Maske kullanmayan birey 'Hasta olursam kendim olurum' gibi bir sorumsuzlukla hareket edemez çünkü bu bir halk sağlığı sorunu, bir pandemi, kıtalar arası salgın."