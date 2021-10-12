İnsani Değerler Platformu Başkanı ile Çeşitli STK Başkanlarından Valimiz Sayın Mustafa ÇİFTÇİ'ye Destek Ziyareti - Haberler
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İnsani Değerler Platformu Başkanı ile Çeşitli STK Başkanlarından Valimiz Sayın Mustafa ÇİFTÇİ'ye Destek Ziyareti

Habermetre - Haberler | Toplum
İnsani Değerler Platformu Başkanı ile Çeşitli STK Başkanlarından Valimiz Sayın Mustafa ÇİFTÇİ'ye Destek Ziyareti

Çorum Genelevinin, İl Hıfzısıhha Kurulu ile Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararıyla faaliyette bulunmamasına destek vermek üzere, İnsani Değerler Platformu Başkanı Adem Arslan ile çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları Valimiz Sayın Mustafa ÇİFTÇİ'ye destek...

ÇORUM (Habermetre) - Çorum Genelevinin, İl Hıfzısıhha Kurulu ile Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararıyla faaliyette bulunmamasına destek vermek üzere, İnsani Değerler Platformu Başkanı Adem Arslan ile çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları Valimiz Sayın Mustafa ÇİFTÇİ'ye destek ziyaretinde bulundular.

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Haber: İnsani Değerler Platformu Başkanı ile Çeşitli STK Başkanlarından Valimiz Sayın Mustafa ÇİFTÇİ'ye Destek Ziyareti - Haberler
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