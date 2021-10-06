İnsan sağlığını hiçe sayarak ruhsatsız tatlı üreten işyeri ticaretten men edildi

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Odunpazarı Belediyesi Zabıta Ekipleri, 75. Yıl Mahallesi Oto Tamirciler Sitesi'nde rutin kontrol yaptıkları sırada tatlı imalatı yapan bir işyerinin ruhsatsız ve hijyenik olmayan şartlarda üretim yaptığını tespit etti. Sağlıksız koşullarda, insan sağlığını tehlikeye atarak kaçak tatlı üretimi yapan bu işyeri, Zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek ticaretten men edildi.

Odunpazarı'nda insan sağlığını tehlikeye sokan hiçbir üretime izin vermeyeceklerinin altını çizen Zabıta ekipleri, rutin kontrollerin ise devam edeceğini vurguladı.

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