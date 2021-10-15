İnşaatın 2'nci katından düşen işçi yaralandı - Haberler
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İnşaatın 2'nci katından düşen işçi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İnşaatın 2'nci katından düşen işçi yaralandıBursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatın 2'nci katından düşen işçi yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - İnşaatın 2'nci katından düşen İşçi yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatın 2'nci katından düşen işçi yaralandı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden Kur'an kursu inşaatında meydana geldi. 2'nci katta kalıp çakımı yapan Sezer Ç. (27), bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Yaralanan işçinin imdadına iş arkadaşları yetişti. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İnşaatın 2'nci katından düşen işçi yaralandı

İnşaatın 2'nci katından düşen işçi yaralandı

İnşaatın 2'nci katından düşen işçi yaralandı

İnşaatın 2'nci katından düşen işçi yaralandı

İnşaatın 2'nci katından düşen işçi yaralandı

İnşaatın 2'nci katından düşen işçi yaralandı

İnşaatın 2'nci katından düşen işçi yaralandı

İnşaatın 2'nci katından düşen işçi yaralandı

İnşaatın 2'nci katından düşen işçi yaralandı

İnşaatın 2'nci katından düşen işçi yaralandı
İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri
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