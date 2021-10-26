İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları (Ekim 2021) 26.10.2021
ATILIM ÜNİVERSİTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONUÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI26. 10.
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU
ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
26. 10. 2021
"Öğretim üyesi dişindaki öğretim elemani kadrolarina yapilacak atamalarda uygulanacak merkezi sinav ile giriş sinavlarina ilişkin usul ve esaslar hakkinda yönetmelik" uyarınca "İnşaat Mühendisliği Bölümü-Araştırma Görevliliği" için yapılan "27. 09. 2021" tarihli ilana 42 aday başvurmuştur. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin aşağıdaki maddesine göre yapılan sıralamaya giren 10 aday aşağıda sıralanmıştır.
MADDE 10 - (1) Sınav jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %40'ını ve yabancı dil puanının %60'ını; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60'ını ve yabancı dil puanının %40'ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70'ini ve lisans mezuniyet notunun %30'unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.
Aşağıdaki tabloda yer alan adaylar, 02. 11. 2021 günü yapılacak yazılı sınava davet edilmektedirler.
Sıra No.
Adı ve Soyadı
Lisans Mezuniyet Notu (100'lük Sistem)*
Y. Dil (%40)
ALES (%60)
Toplam
1
S… D… S…
70. 13
95. 00
91. 88834
93. 13300
2
M… A…
80. 63
97. 50
89. 93731
92. 96239
3
M… A… Ç…
73. 63
91. 25
94. 05777
92. 93466
4
Yu… K…
76. 90
95. 00
90. 34040
92. 20424
5
S… T… A…
67. 10
91. 25
92. 74706
92. 14824
6
M… S… D…
78. 06
91. 25
91. 43264
91. 35958
7
M… E…
79. 93
92. 50
90. 31868
91. 19121
8
S… K…
84. 60
87. 50
90. 43956
89. 26374
9
D… M…
93. 70
90. 00
88. 55776
89. 13466
10
Ö… Ö…
60. 80
82. 50
93. 23037
88. 93822
Mezuniyet not ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu'nun web sitesinde yayımlanan dönüşüm tablosuna göre dönüştürülmüştür:
https://www. yok. gov. tr/Documents/Kurumsal/personel_dairesi/4_luk_sistem_100. pdf
Yazılı sınav tarihi aşağıda verilmiştir.
Sınav Tarihi: 02. 11. 2021
Sınav Saati: 10: 00
Sınav Yeri: Mühendislik Fakültesi, C Blok, 4. Kat, 420 no'lu Toplantı Odası