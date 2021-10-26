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İnşaat hırsızları, sebep oldukları maddi zararı karşılayınca serbest kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İnşaat hırsızları, sebep oldukları maddi zararı karşılayınca serbest kaldı

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Kargalık Mahallesinde 2 hafta önce meydana gelen inşaat hırsızlığı olayının zanlıları Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Kargalık Mahallesinde 2 hafta önce meydana gelen inşaat hırsızlığı olayının zanlıları Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık zanlıları, inşaata verdikleri maddi zararı karşıladıktan sonra serbest bırakıldı.

Kargalık Mahallesinde M.D isimli şahsın yapımını üstlendiği inşaatta, kendisine ait 100 adet çiroz, 150 adet kelepçe ve inşaat demirlerinin çalındığı, maddi zararının yaklaşık 10 bin TL olduğu inşaat hırsızlığında zanlılar, Korkuteli ilçe Jandarma Komutanlığı (JASAT) ekiplerince yapılan, kamera, PTS ve tanık araştırmaları sonucu tespit edildi. olayı R.Ş ve M.Ç. isimli şahısların gerçekleştirdiği anlaşıldı. Şahıslar müştekinin 10 bin TL'lik zararını karşılamaları üzerine, Cumhuriyet savcısının talimatı ile ifadelerinin alınmalarının ardından serbest bırakıldı. - ANTALYA

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