İnşaat halindeki caminin bir bölümü çöktü: 1 yaralı - Haberler
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İnşaat halindeki caminin bir bölümü çöktü: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İnşaat halindeki caminin bir bölümü çöktü: 1 yaralı

Nevşehir'de inşaat halindeki caminin bir bölümünin çökmesi sonucu klas yığının altında kalan 1 işçi yaralandı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de inşaat halindeki caminin bir bölümünin çökmesi sonucu klas yığının altında kalan 1 İşçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Kasabası'nda meydana gelen olayda, yapımına devam edilen caminin giriş kısmı çöktü. Bu sırada, inşaatta bulunan bir işçi, çöken kalas yığınının altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan işçi ise sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

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Haber: İnşaat halindeki caminin bir bölümü çöktü: 1 yaralı - Haberler
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