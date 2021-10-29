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İnönü'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

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İnönü'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

İnönü ilçesinde Cumhuriyet'in 98'inci yıldönümü tüm ilçe halkının katılımıyla coşkuyla kutlandı.

İNÖNÜ, ESKİŞEHİR (İHA) - İnönü ilçesinde Cumhuriyet'in 98'inci yıldönümü tüm ilçe halkının katılımıyla coşkuyla kutlandı.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 28 Ekim Perşembe günü Atatürk Anıtına Çelenk sunma töreniyle başladı. İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt ve İnönü Belediyesi Başkanı Kadir Bozkurt'un katılımıyla gerçekleşen çelenk sunma merasiminin ardından törene katılan öğrenci ve ilçe sakinleri selamlandı. Kaymakam Kurt'un ve Başkan Bozkurt'un konuşmalarının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan şiirlerin okunması ile devam eden tören, Cumhuriyet Oratoryosu gösterisi ve tören geçişiyle sona erdi.

29 Ekim Cuma günü ise Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanından başlayan Cumhuriyet Konvoyu ve bayram eğlencesi ile devam etti. Konvoya çok sayıda öğrenci bisikletleriyle katılırken, onlara belediyenin ve çeşitli kurumların araçları eşlik etti. Bayram kutlamalarının Mehteran Eşliğinde Fener Alayı ve akabinde Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek olan Mithat Körler konseri ile devam edeceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

İnönü'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

İnönü'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

İnönü'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

İnönü'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

İnönü'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

İnönü'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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