İngiltere ve Galler'de Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana nefret suçları arttı

İngiltere ve Galler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başlangıcından bu yana nefret suçları yüzde 9 artarak 124 bin vakayı geçti.

İngiltere İçişleri Bakanlığının yayımladığı yeni raporda, Mart 2020-Mart 2021 döneminde kaydedilen 124 bin 091 vakanın yüzde 70'inden fazlasının ırk temelli olduğu bildirildi.

Raporda, homofobik nefret suçlarının yüzde 7 artarak 17 bin 135'e, engellilere yönelik nefret suçların yüzde 9 artarak 9 bin 208'e ve transseksüellere yönelik nefret suçlarının ise yüzde 3 artarak 2 bin 630'a yükseldiği belirtildi.

Kovid-19 salgını döneminde sokağa çıkma kısıtlamalarının, birçok insanın çevrim içi ortamda daha fazla zaman geçirmesine sebep olduğuna işaret edilen raporda, bu durumun kişilerin zararlı içeriğe maruz kalma riskini de artırdığının altı çizildi.

İnanç temelli nefret suçlarına en fazla Müslümanlar maruz kalıyor

Rapor, polis tarafından kaydedilen nefret suçlarının yarısından fazlasının, halka açık yerlerde insanları tehdit ve taciz etme, yüzde 40'ının şiddet ve yüzde 5'inin cezai zarar ve kundakçılık dahil asayiş suçlarına yönelik olduğunu ortaya koydu.

Din kaynaklı 6 bin 377 nefret suçunun kaydedildiği belirtilen raporda, bunların yüzde 45'inin Müslümanlara yönelik olduğu, en fazla nefret suçuna maruz kalan ikinci grubun ise yüzde 22 ile Yahudiler olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından bir sözcü rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Kayıtlı suçlardaki artışın en büyük nedeni, polis kayıtlarındaki genel iyileştirmeler ve mağdurların öne çıkma konusundaki artan istekliliği olsa da sonuçlara kayıtsız kalamayız. Bu nedenle, bu yıl içinde yeni bir nefret suçu stratejisi yayınlamayı taahhüt ettik." dedi.

İngiltere'de özellikle 2016'daki Brexit referandumu ve 2017'deki terör saldırılarının ardından nefret suçlarında belirgin artış görülmeye başlanmıştı.