İngiltere ve Ermenistan, AB'nin Kovid-19 sertifika sistemine dahil edildi - Haberler
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İngiltere ve Ermenistan, AB'nin Kovid-19 sertifika sistemine dahil edildi

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
İngiltere ve Ermenistan, AB'nin Kovid-19 sertifika sistemine dahil edildi

Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve Ermenistan'ı seyahatlerde istenen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sertifika sistemine dahil etme kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve Ermenistan'ı seyahatlerde istenen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sertifika sistemine dahil etme kararı aldı.

AB Komisyonu, İngiltere ve Ermenistan tarafından seyahatler için verilen Kovid-19 sertifikalarının artık AB Dijital Kovid Sertifikası ile eş değer olduğunu duyurdu.

İngiltere ve Ermenistan'ın dahil edilmesiyle AB'nin Kovid-19 sertifika sistemine giren ülke sayısı 45'e yükseldi.

Türkiye de ağustos ayında AB'nin sistemine dahil olmuştu.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri
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