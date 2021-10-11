İngiltere Türkiye'de Yapılan Aşıları Tanıyacak - Haberler
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İngiltere Türkiye'de Yapılan Aşıları Tanıyacak

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, 11 Ekim'den sonra ülkeye gelecek yolcular için Türkiye dahil 37 ülkede yapılan aşıların kabul edileceğini açıkladı.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, 11 Ekim'den sonra ülkeye gelecek yolcular için Türkiye dahil 37 ülkede yapılan aşıların kabul edileceğini açıkladı

İngiltere Türkiye'de Yapılan Aşıları Tanıyacak
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.

 Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 5 ton kokainle ilgili Narkotik'ten açıklama

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Haber: İngiltere Türkiye'de Yapılan Aşıları Tanıyacak - Haberler
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