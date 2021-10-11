İngiltere Türkiye'de Yapılan Aşıları Tanıyacak
İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, 11 Ekim'den sonra ülkeye gelecek yolcular için Türkiye dahil 37 ülkede yapılan aşıların kabul edileceğini açıkladı.
İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, 11 Ekim'den sonra ülkeye gelecek yolcular için Türkiye dahil 37 ülkede yapılan aşıların kabul edileceğini açıkladı
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Türkiye'de 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.
Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 5 ton kokainle ilgili Narkotik'ten açıklama