İngiltere Sudan'daki siyasi krizin çözümüne destek verecek

İngiltere'nin, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un başlattığı girişimin bir parçası olarak mevcut siyasi krizin çözümüne yardım etmeye hazır olduğu bildirildi.

Sudan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hamduk, Hartum'da dün gerçekleştirilen stratejik diyalog görüşmeleri kapsamında İngiltere'nin Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Vicky Ford ve Sudan Özel Temsilcisi Robert Fairweather ile bir araya geldi.

Ford, görüşmede, Sudan'daki siyasi krize dair endişelerini dile getirerek ülkesinin geçiş sürecine desteğini vurguladı.

Sudan'ın doğusundaki kara yolunun kapatılması sonucu yaşanan krizden de endişe duyduklarını belirten Ford, Sudan Başbakanı Hamduk tarafından açıklanan yol haritası çerçevesinde siyasi krizin çözülmesi için Sudan hükümetiyle ortak çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Sudan'da 21 Eylül'deki askeri darbe girişiminin ardından iktidarın asker ve sivil bileşenlerinin birbirlerine yönelik ağır eleştiriler yöneltmesi, sivillerin askerin yönetimden çekilmesi, ordunun ise hükümetin feshine dair açıklamaları siyasi ortamda gerginliği artırmıştı.

Başbakan Hamduk, geçiş yönetimindeki sivil ve askeri bileşenler arasındaki anlaşmazlıkların giderek şiddetlenmesi üzerine siyasi krizi çözmek için 15 Ekim'de 10 maddelik bir yol haritası sunmuştu.

Asker ve siyasi güçleri birbirini suçlamayı sona erdirmeye çağıran Hamduk, tek taraflı adım atmaktan vazgeçilmesini istemişti.

Sudan Başbakanı, iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri ittifakındaki bölünme ve anlaşmazlığa son verilmesini isterken hükümetin farklı grupların da katılımıyla genişletilmesi ve tüm Sudanlıları temsil eden bir meclis kurulması çağrısında bulunmuştu.

Sudan hükümetiyle bazı silahlı hareketler arasında Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 2020'de imzalanan barış anlaşmasının bazı maddelerine itiraz eden ve hükümetin istifasını isteyen doğudaki Bica kabilesi mensuplarının 17 Eylül'de başlayan, limanlar ve ana yolların kapatılmasına yol açan eylemleri ülkede yakıt ve gıda krizine neden olmuştu.