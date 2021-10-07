İngiltere, Türkiye'de korona aşısı olanları da 10 gün ev karantinadan muaf tutma kararı aldı

İngiltere, Türkiye'yi 22 Eylül'den itibaren kırmızı listesinden çıkararak "seyahat edilebilir ülkeler" arasına almıştı. Ancak buna rağmen Türkiye'de aşı olanlar, İngiltere ziyaretlerinde 10 günlük ev karantinasına girmek ve İngiltere'deki kalışlarının 2. ve 8. günlerinde kaldıkları yerlerde test yaptırmak zorundaydılar.

AŞIYI TÜRKİYE'DE YAPANLAR DA EV KARANTİNASINDAN MUAF TUTULACAK

Yeni karara göre İngiltere, onayladığı Kovid-19 aşılarını Türkiye'de yaptıranları da 10 gün ev karantinasından muaf tutma kararı aldı.