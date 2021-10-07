İngiltere, Türkiye'de korona aşısı olanları da 10 gün ev karantinadan muaf tutma kararı aldı - Haberler
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İngiltere, Türkiye'de korona aşısı olanları da 10 gün ev karantinadan muaf tutma kararı aldı

AA / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel
İngiltere, Türkiye'de korona aşısı olanları da 10 gün ev karantinadan muaf tutma kararı aldı

Türkiye'yi 22 Eylül'de "seyahat edilebilir ülkeler" arasına alan İngiltere, buna rağmen Türkiye'de aşı olanlar için 10 günlük ev karantinasını zorunlu tutmuştu. Yeni karara göre İngiltere, onayladığı Kovid-19 aşılarını ülkemizde yaptıranları da 10 gün ev karantinasından muaf tutma kararı aldı.

İngiltere, Türkiye'yi 22 Eylül'den itibaren kırmızı listesinden çıkararak "seyahat edilebilir ülkeler" arasına almıştı. Ancak buna rağmen Türkiye'de aşı olanlar, İngiltere ziyaretlerinde 10 günlük ev karantinasına girmek ve İngiltere'deki kalışlarının 2. ve 8. günlerinde kaldıkları yerlerde test yaptırmak zorundaydılar.

AŞIYI TÜRKİYE'DE YAPANLAR DA EV KARANTİNASINDAN MUAF TUTULACAK

Yeni karara göre İngiltere, onayladığı Kovid-19 aşılarını Türkiye'de yaptıranları da 10 gün ev karantinasından muaf tutma kararı aldı.

AA / Zuhal Demirci - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.
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Haber: İngiltere, Türkiye'de korona aşısı olanları da 10 gün ev karantinadan muaf tutma kararı aldı - Haberler
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