İngiltere'nin güneydoğusu ve Londra'da akaryakıt tedarik sorunu devam ediyor - Haberler
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İngiltere'nin güneydoğusu ve Londra'da akaryakıt tedarik sorunu devam ediyor

AA / Gökhan Kurtaran - Haberler | Güncel
İngiltere'nin güneydoğusu ve Londra'da akaryakıt tedarik sorunu devam ediyor

İngiltere'de Petrol Perakendecileri Derneği (PRA), benzin istasyonlarında akaryakıt tedarikine ilişkin sorunların ülkenin güneydoğusu ve başkent Londra'da devam ettiğini ancak ülkenin geri kalanında neredeyse sona erdiğini duyurdu.

İngiltere'de Petrol Perakendecileri Derneği (PRA), benzin istasyonlarında akaryakıt tedarikine ilişkin sorunların ülkenin güneydoğusu ve başkent Londra'da devam ettiğini ancak ülkenin geri kalanında neredeyse sona erdiğini duyurdu.

PRA'dan yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusu ve Londra'daki benzin istasyonlarının beşte birinden fazlasında akaryakıtın halen bulunmadığı, İskoçya, Galler ve iç bölgelerde akaryakıt krizinin neredeyse sona ermek üzere olduğu belirtildi.

Açıklamada, İngiltere'nin en yoğun nüfusuna sahip Londra ve güneydoğu bölgesinde 3 Ekim itibarıyla istasyon depolarının yüzde 22'sinde akaryakıtın olmadığı, bunun İskoçya, Galler ve iç bölgelerde yüzde 6 seviyesine kadar gerilediği kaydedildi.

Ülkedeki 8 bin benzin istasyonundan 5 bin 500'ünü temsil eden PRA'nın başkanı Brian Madderson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Yakıt hala Londra ve güneydoğuda en çok ihtiyaç duyulan pompalara gitmiyor." ifadesini kullandı.

Madderson, özellikle ülkenin güneyindeki akaryakıt tedarik problemine tüm paydaşlarla bir çözüm bulunamamış olmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını aktardı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hafta sonu yaptığı açıklamada, ülkede nakliye sektörünün içinde bulunduğu durumu aylardır bildiğini, tedarik zinciri sorunlarının Noel'e kadar devam edebileceğini söylemişti.

Silahlı kuvvetler personeli, benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başladı

İngiltere'de silahlı kuvvetler personeli, bugünden itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başladı.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 asker, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için "geçici" destek sağlıyor.

Ülkede, Brexit ve salgın sonrasındaki ağır vasıta sürücü eksikliği nedeniyle son haftalarda benzin istasyonlarına akaryakıt ulaştırılmasında sorunlar yaşanıyor. İstasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşurken, marketlerde de et, taze sebze, meyve ve makarna gibi kuru gıda raflarının boş kaldığı görülüyor.

AA / Gökhan Kurtaran - Son Dakika Haberleri
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Haber: İngiltere'nin güneydoğusu ve Londra'da akaryakıt tedarik sorunu devam ediyor - Haberler
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