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İngiltere'deki tren kazasında 17 kişi yaralandı

AA / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel
İngiltere'deki tren kazasında 17 kişi yaralandı

İngiltere'nin Salisbury kentinde, dün iki trenin çarpıştığı kazada 17 kişinin yaralandığı, kabinde mahsur kalan makinistin bulunduğu yerden çıkarıldığı bildirildi.

İngiltere'nin Salisbury kentinde, dün iki trenin çarpıştığı kazada 17 kişinin yaralandığı, kabinde mahsur kalan makinistin bulunduğu yerden çıkarıldığı bildirildi.

Ülke basınındaki haberler de, 17 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kazanın, bir trenin arka vagonunun Salisbury İstasyonu'na yaklaşırken raydan çıkarak bölgedeki sinyalleri devre dışı bırakması ve kısa süre sonra Fisherton Tüneli'nde başka bir trenle çarpışması sonucu meydana geldiği aktarıldı.

Kazanın meydana geldiği hattın kapalı kalacağı ve kesintinin birkaç gün devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Wiltshire Polisi, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, Andover ve Salisbury arasında iki trenin çarpıştığını, kaza yerine itfaiye ve ambulans gönderildiğini, kazada en az 12 kişinin yaralandığını belirtmişti.

İngiliz Ulaşım Polisi de Fisherton Tüneli'nde meydana gelen olaya polis ekiplerinin müdahalesinin sürdüğünü belirterek, çok sayıda kişinin yaralandığını ancak kazada hayatını kaybeden kimsenin olmadığını kaydetmişti.

AA / Zuhal Demirci - Son Dakika Haberleri
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