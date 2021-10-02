İngiltere'deki akaryakıt istasyonlarında araç kuyrukları devam ediyor - Haberler
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İngiltere'deki akaryakıt istasyonlarında araç kuyrukları devam ediyor

AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel
İngiltere'deki akaryakıt istasyonlarında araç kuyrukları devam ediyor

İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın tır sürücüsü eksikliği nedeniyle ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından, benzin istasyonlarında yaşanan akaryakıt krizi ve araç kuyrukları devam ediyor.

İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın tır sürücüsü eksikliği nedeniyle ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından, benzin istasyonlarında yaşanan akaryakıt krizi ve araç kuyrukları devam ediyor.

Başkent Londra'da sürücülerin bazı akaryakıt istasyonlarında sıraya girdiği görülürken bazılarında ise akaryakıt kalmadığı dikkati çekti.

Sıra bekledikten sonra AA muhabirine konuşan bir sürücü, ülkede yaşanan akaryakıt krizini "akıl almaz" olarak tanımladı.

Öte yandan, aynı sebepten dolayı marketlerde taze sebze ve meyve, su, kuru gıda ve et reyonlarının boş kaldığı görüldü.

Ülkedeki Petrol Perakendecileri Birliğinden yapılan açıklamada, geçen hafta akaryakıt istasyonlarında panik alımlarının azalmasıyla yakıt sorununun hafiflemeye başladığı ancak ülkedeki bazı bölgelerde yakıt sorunun devam edebileceği bildirildi.

İngiliz hükümeti akaryakıt krizini sonlandırmak için silahlı kuvvetler personelinin, pazartesiden itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başlayacağını açıklarken, yaklaşık 300 yabancı ağır araç sürücüsünün mart sonuna kadar ülkede çalışabileceğini açıkladı.

Açıklamaya göre, 100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 asker, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için "geçici" destek sağlayacak.

AA / Bilal Acar - Son Dakika Haberleri
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