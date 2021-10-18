İngiltere'de Türkler Viskiyi Türk Lezzetlerine Uyarlıyor - Haberler
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İngiltere'de Türkler Viskiyi Türk Lezzetlerine Uyarlıyor

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Anavatanı İskoçya'da İngiltere'nin ulusal gelirine yaptığı 5 milyar sterlinlik katkıyla övünç kaynağı olan viski, ülkeye yeni göç eden Türkler'in de dikkatini cezbetmiş durumda.

Anavatanı İskoçya'da İngiltere'nin ulusal gelirine yaptığı 5 milyar sterlinlik katkıyla övünç kaynağı olan viski, ülkeye yeni göç eden Türkler'in de dikkatini cezbetmiş durumda. Bir grup Türkiye göçmeni, normalde yemek sofralarıyla anılmayan viskiyi geleneksel Türk yemekleriyle denedi

İngiltere'de Türkler Viskiyi Türk Lezzetlerine Uyarlıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Irkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığıyla ayrımcılık ne yazık ki Avrupa'daki Türk toplumunun başlıca sorunları olmaya devam...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığıyla ayrımcılık ne yazık ki Avrupa'daki Türk toplumunun başlıca sorunları olmaya devam...
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