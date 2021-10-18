İngiltere'de Türkler Viskiyi Türk Lezzetlerine Uyarlıyor

Anavatanı İskoçya'da İngiltere'nin ulusal gelirine yaptığı 5 milyar sterlinlik katkıyla övünç kaynağı olan viski, ülkeye yeni göç eden Türkler'in de dikkatini cezbetmiş durumda. Bir grup Türkiye göçmeni, normalde yemek sofralarıyla anılmayan viskiyi geleneksel Türk yemekleriyle denedi

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