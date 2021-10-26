İngiltere'de "Sağlık ve Sosyal Bakım" yasa tasarısı protestosu - Haberler
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İngiltere'de "Sağlık ve Sosyal Bakım" yasa tasarısı protestosu

AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel

İngiltere'de sağlık çalışanları ve muhalefetteki İşçi Partisi milletvekilleri hükümetin "Sağlık ve Sosyal Bakım" yasa tasarısını protesto etti.

İngiltere'de sağlık çalışanları ve muhalefetteki İşçi Partisi milletvekilleri hükümetin "Sağlık ve Sosyal Bakım" yasa tasarısını protesto etti. Başkent Londra'daki Parlamento Meydanının yakınında bir araya gelen grup, hükümetin sunduğu yasa tasarısıyla Ulusal Sağlık Servisi'nin(NHS) özelleştirileceğini dolayısıyla sağlık sisteminde adaletsiz bir düzenin oluşacağını belirterek tasarının geri çekilmesi çağrısında bulundu.

İngiltere'de Sağlık ve Sosyal Bakım yasa tasarısı protestosu

İngiltere'de Sağlık ve Sosyal Bakım yasa tasarısı protestosu

İngiltere'de Sağlık ve Sosyal Bakım yasa tasarısı protestosu

İngiltere'de
AA / Bilal Acar - Son Dakika Haberleri
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