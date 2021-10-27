İngiltere'de Perakende Satışlar Ekim Ayında Beklentilerin Üzerinde Artış Gösterdi

İngiltere Sanayi Konfederasyonu'nun (CBI) açıkladığı verilere göre, perakende sektöründeki satışlar Eylül ayındaki yavaşlamanın ardından Ekim ayında beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi. Öte yandan, küresel tedarik zincirlerindeki kırılmalar nedeniyle sektördeki firmaların mal stok seviyelerinin rekor derecede azalarak 1985 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediği bildirildi.

CBI tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan ticaret araştırmaları anketine göre, Eylül ayında +11 puan olan perakende sektörünün manşet satış bilançoları, Ekim ayında +30 puana yükseldi.

Reuters tarafından ekonomistler arasında yapılan ankette bu verinin Ekim ayında +13 puana yükseleceği tahmin edilmişti.

Ankette sorgulanan firmaların stok yeterliliğine ilişkin veri ise Ekim ayında -23 puana geriledi. Son yedi aydır düzenli olarak düşüş eğilimi gösteren stok yeterliliği verisinin Ekim ayına gelindiğinde tarihi rekor bir seviyeye gerilediğine dikkat çekildi. Stok yeterliliğinin Kasım ayında bir miktar toparlanarak kabul edilebilir seviyelere yükselebileceği öngörüldü.

CBI ekonomistlerinden Ben Jones, Reuters Ajansı'na yaptığı açıklamada, tedarik zincirlerinde meydana gelen kırılmalar ve eş zamanlı olarak iş gücü arzında yaşanan sıkıntılar ve pandeminin halk sağlığı konusunda yarattığı belirsizlik ortamı nedeniyle sektördeki firmaların kış sezonuna ilişkin ticari planlamalarında büyük zorluk yaşadıklarını söyledi.

Ben Jones, önümüzdeki Çarşamba günü (27 Ekim 2021) altı aylık bütçe planını açıklaması beklenen Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın ticari vergi oranlarında bir reform yaparak perakende sektörü firmalarına destek olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

CBI, mevcut vergi sistemini demode bir sistem olduğu ve enerji verimliliğine yatırım yapan firmaları fiilen cezalandıran bir ortam yarattığı gerekçesiyle uzunca bir süredir eleştiriyor.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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