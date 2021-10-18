İngiltere'de Milletvekili Amess'in Katar'la dostluğu nedeniyle öldürülüp öldürülmediği araştırılıyor

İngiltere'de polisin, Milletvekili David Amess'in Katar'la olan bağlantıları nedeniyle öldürülüp öldürülmediğini araştırdığı bildirildi.

Times gazetesinin haberinde, Amess'in cuma günü seçmenleriyle görüşürken bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada polisin, milletvekilinin Körfez devletiyle bağlantıları da dahil çeşitli olası sebepleri değerlendirdiği belirtildi.

Haber de, " Polis, Amess'in İngiltere ve Katar arasındaki dostluğu geliştirmek için yaptığı çalışmanın, cuma günü ölümüne katkıda bulunup bulunmadığını araştırıyor." denildi.

İngiltere Parlamentosu Katar Grubu Başkanı olan ve en son 9-10 Ekim'de Katar'a yaptığı ziyarette Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşen Amess, seçim bölgesi Southend'i şehir yapma kampanyasıyla tanınıyordu.

Parlamentoda düzenli olarak bu konuda konuşan Amess, Southend'e şehir statüsü verilmesi durumunda Doha'nın yatırım yapmayı düşüneceğini umduğunu söylemişti.

Terör eylemi ilan edildi

1997'den bu yana milletvekili olan 69 yaşındaki Amess, seçim bölgesi Essex'teki toplantısı sırasında 15 Ekim günü 12.05'te (TSİ 14.05) bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla kez bıçaklamıştı.

Saldırı sonrası 25 yaşındaki zanlı gözaltına alınırken olayın terör eylemi olduğu açıklanmıştı.

Haber ajansı PA, saldırganın Somali kökenli Ali Harbi Ali olduğunu duyururken terörle mücadele ekipleri, zanlıyla bağlantılı olduğu düşünülen Londra'daki bazı adreslerde arama yapmıştı.

Ülkede 2016'da İşçi Partisi Milletvekili Jo Cox, seçim bölgesi Birstall'da uğradığı silahlı ve bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.