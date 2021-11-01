İngiltere'de iki trenin çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı - Haberler
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İngiltere'de iki trenin çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı

AA / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel
İngiltere'de iki trenin çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı

İngiltere'nin Salisbury kenti yakınlarında iki trenin çarpışması sonucu çok sayıda yolcunun yaralandığı bildirildi.

İngiltere'nin Salisbury kenti yakınlarında iki trenin çarpışması sonucu çok sayıda yolcunun yaralandığı bildirildi.

Wiltshire Polisi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Andover ve Salisbury arasında iki trenin çarpıştığını, itfaiye ve ambulans hizmetiyle olaya müdahale edildiğini belirtti.

İngiliz Ulaşım Polisi de Fisherton Tüneli'nde meydana gelen olaya polis ekiplerinin müdahalesinin sürdüğünü belirterek, çok sayıda kişinin yaralandığını ancak kazada hayatını kaybeden kimsenin olmadığını bildirdi.

Yerel basında yer alan haberler e göre, saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada en az 12 yolcu yaralandı.

Sağlık ekipleri ile yaklaşık 50 itfaiyeci olay yerine gönderildi.

Kaza sırasında bir vagonun raydan çıkarak yan yattığı belirtilirken, kazanın nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

AA / Zuhal Demirci - Son Dakika Haberleri
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