İngiltere'de Enerji Yoğun Sanayi Sektörlerine Devlet Desteği için Maliye Bakanlığına Başvuru Yapıldı - Haberler
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İngiltere'de Enerji Yoğun Sanayi Sektörlerine Devlet Desteği için Maliye Bakanlığına Başvuru Yapıldı

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İngiltere'de Enerji Yoğun Sanayi Sektörlerine Devlet Desteği için Maliye Bakanlığına Başvuru Yapıldı

İngiltere'de sanayi stratejileri ve enerji politikalarından sorumlu Devlet Bakanı Kwasi Kwarteng, Maliye Bakanlığı'na resmi başvuruda bulunarak yüksek enerji fiyatlarından olumsuz etkilenen sanayi sektörlerine yardım sağlanması talebinde bulundu.

İngiltere'de sanayi stratejileri ve enerji politikalarından sorumlu Devlet Bakanı Kwasi Kwarteng, Maliye Bakanlığı'na resmi başvuruda bulunarak yüksek enerji fiyatlarından olumsuz etkilenen sanayi sektörlerine yardım sağlanması talebinde bulundu.

İngiltere'de özellikle çelik, cam, seramik ve kağıt sektöründeki firmalardan yapılan açıklamalarda, hükümetin elektrik fiyatları konusunda destek sağlamaması durumunda üretime ara verebilecekleri uyarısında bulunulmuştu.

Devlet Bakanı Kwarteng'in resmi başvurusu BBC politika muhabiri Nick Eardley'in Twitter hesabından duyuruldu.

Söz konusu başvuru, Bakanlık yetkilisi olan bir kaynaktan da doğrulanırken, başvuru metninin detayları hakkında bilgi verilmedi.

Söz konusu taleple birlikte, çözümü oldukça zor ve maliyetli olan enerji desteği konusunda sorumluluk Maliye Bakanlığına aktarılmış oldu. Kovid salgını nedeniyle ekonomik destek paketleri açıklayan Maliye Bakanlığının mevcut finansal yükünün zaten bir hayli artmış bulunduğuna da dikkat çekiliyor.

Devlet Bakanlığı sözcüsü tarafından konu ile ilgili yapılan basın açıklamasında, hükümetteki bakanların ve bürokrasideki yetkililerin yüksek enerji fiyatlarının olumsuz etkilerini azaltmak ve bu konuda sanayiye çözümler üretmek noktasında birlikte çalıştıkları ve yapıcı çözümler üretmeye gayret gösterdikleri belirtildi. Bakanlığın önceliğinin enerji maliyetlerini kontrol edilebilir seviyelerde tutmak ve arzı kesintisiz olarak kullanıcılara ulaştırmak olduğu vurgulandı.

Öte yandan, Devlet Bakanı Kwarteng geçtiğimiz Pazar günü yaptığı bir açıklamada, hükümetin enerjide bir tavan fiyat uygulamasına gitmeyi düşünmediğini ve batık şirketleri kurtarmak gibi bir sorumlulukları olmadığını söylemişti.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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