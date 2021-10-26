İngiltere'de Bir Yıl İçinde Depo Alanı Tükenebilir

Emlak acentesi Cushman & Wakefield'e göre, tedarik zincirindeki aksama ve çevrimiçi alışverişteki patlama, talebi rekor seviyelere çıkaracağı için Birleşik Krallık'taki depo alanı bir yıl içinde tükenebilir.

Birleşik Krallık'taki mevcut depo alanı, Cushman'ın 2009'da sektörü izlemeye başlamasından bu yana en düşük seviye olan 50 m2'nin altına düştü.

Depolara olan talep, Covid-19 pandemisi ve Brexit tarafından ortaya çıkan trendlere yanıt verdikleri için Amazon liderliğindeki e-ticaret şirketleri ile üretim ve lojistik işletmeleri tarafından yönlendiriliyor.

Ulusal İstatistik Ofisi, Birleşik Krallık'ta çevrimiçi olarak gerçekleşen perakende harcama oranının Şubat 2020'de yüzde 19, 1'den 2021 Ocak ayında yüzde 37, 1'e yükseldiğini ve geçen ay ise yüzde 25, 9'a düştüğünü açıkladı.

Kaynak: financialtimes

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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