İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan milletvekili Amess hayatını kaybetti - Haberler
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İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan milletvekili Amess hayatını kaybetti

AA / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel
İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan milletvekili Amess hayatını kaybetti

İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti milletvekili David Amess yaşamını yitirdi.

İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti milletvekili David Amess yaşamını yitirdi.

Essex Polisi yaptığı açıklamada, seçim bölgesinde toplantısı sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan 69 yaşındaki Amess'in hayatını kaybettiğini bildirdi.

1997'den bu yana milletvekili olan Amess, seçim bölgesi olan Essex'teki toplantısı sırasında bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla kez bıçaklamıştı.

Essex Polisi, saldırı sonrası 25 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

AA / Zuhal Demirci - Son Dakika Haberleri
İngiltere'de Muhafazakar Parti Milletvekili Amess bıçaklı saldırıya uğradı

İngiltere'de Muhafazakar Parti Milletvekili Amess bıçaklı saldırıya uğradı

 İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti milletvekili David Amess hayatını kaybetti.

İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti milletvekili David Amess hayatını kaybetti.
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Haber: İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan milletvekili Amess hayatını kaybetti - Haberler
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