İngiltere'de "Animal Rebellion" üyeleri gösteri düzenledi

İngiltere'de, hayvan hakları oluşumu "Animal Rebellion" üyeleri, ????? Londra'daki DEFRA (Çevre, Gıda ve Köy İşleri Dairesi) binasına tırmandı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) öncesi gerçekleştirilen eylemde göstericiler bitki bazlı gıda sistemi için hükümet desteği talep etti. Göstericiler DEFRA binasına tırmanarak pankart açtı.

AA / Vudi Xhymshiti - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet