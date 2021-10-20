İngiltere Büyükelçiliği Siyasi İşler Müsteşarı Mel Lawrance Kayseri'de

KAYSERİ (AA) - İngiltere Büyükelçiliği Siyasi İşler Müsteşarı Mel Lawrance, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Lawrance, üç yıldır Türkiye'de yaşadığını, burada olmaktan dolayı kendini çok şanslı hissettiğini söyledi.

Kendisi için Kayserili gazetecilerle tanışmanın büyük bir onur olduğunu belirten Lawrance, "Kayseri'nin Türkiye için ne kadar önemli bir şehir olduğunun farkındayım, o yüzden burada yapacağım toplantıları sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise Lawrance'i ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını dile getirdi.

Kentteki medya çalışmaları hakkında bilgi veren Kösedağ, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin 40 yıllık ve 200'ün üzerinde üyeye sahip kuruluş olduğunu aktardı.

Kösedağ, Kayseri'nin uydudan yayın yapan 3, karasalda ise 4 televizyonu olduğunu vurguladı.

Kentin medya anlamında şanslı olduğunu belirten Kösedağ, Kayseri'de 11 yerel radyo ve 20'nin üzerinde internet sitesi olduğunu ifade etti.