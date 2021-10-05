İngiltere Başbakanı Johnson, Noel'in tedarik sorunu açısından daha iyi geçeceğini söyledi - Haberler
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İngiltere Başbakanı Johnson, Noel'in tedarik sorunu açısından daha iyi geçeceğini söyledi

AA / Gökhan Kurtaran - Haberler | Güncel
İngiltere Başbakanı Johnson, Noel'in tedarik sorunu açısından daha iyi geçeceğini söyledi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede son dönemde yaşanan tedarik zinciri krizine rağmen, bu yıl Noel döneminin geçen yıla kıyasla daha iyi geçeceğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede son dönemde yaşanan tedarik zinciri krizine rağmen, bu yıl Noel döneminin geçen yıla kıyasla daha iyi geçeceğini bildirdi.

BBC'ye değerlendirmede bulunan Başbakan Johnson, "Bu yıl Noel, geçen seneye kıyasla büyük ölçüde daha iyi olacak. Ülkede son derece güvenilir tedarik zincirine sahibiz." dedi.

Johnson ayrıca İngiliz hükümeti tarafından acilen ağır akaryakıt araçlarını kullanacak olan 300 yabancı sürücüye yapılan geçici vize teklifinin ise şimdiden 127 sürücü tarafından kabul edildiği kaydetti.

Geçici vize programının toplamda 5 bin ağır vasıta sürücüsünü kapsadığını belirten Johnson, "Kara yolu taşımacılığı sektörüne söylediğimiz şey; tamam, getirmek istediğiniz sürücülerin isimlerini bize verin. Vizeleri halledelim. 5 bin vizeniz daha var. Şimdiye kadar sadece 127 isim verdiler. Bunun gösterdiği şey, küresel sıkıntıdır." ifadelerini kullandı.

Johnson ülkede devam eden tedarik zinciri krizine ilişin olarak, "Tedarik zinciri sorunu, büyük ölçüde ekonomik toparlanmanın gücünden kaynaklanıyor. Perakende market zincirlerimizdeki, gıda işleme endüstrimizdeki lojistik uzmanlarının bu durumla başa çıkması, ihtiyaç duydukları personeli bulması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

İngiliz radyosu LBC'ye de konuşan Başbakan Johnson, "Pompalardan benzin alamamanın ne kadar zor olduğunu anlıyorum ama tekrar etmeliyim ki bu büyük ölçüde bir arz sorunu değil, bir talep sorunuydu. Anladığım şey, tanker ve kamyon sürücülerinin, son birkaç gündür pompalara bir haftalık ortalamadan daha fazla tedarik sağladıkları." şeklinde konuştu.

Nakliye aracı sürücüsü eksikliği yaşanıyor

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla AB vatandaşı olan nakliye aracı sürücülerinin sayısının azalması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ülkede gıda sektöründen, imalat ve enerji sektörüne kadar uzanan sorunlara neden oldu.

Uzmanlar, ülkede nakliye sürücülerinin toplam sayısının halihazırda ihtiyaç duyulanın yaklaşık 100 bin altında olduğunu belirtiyor.

İngiltere'de Petrol Perakendecileri Derneğinden (PRA) yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusu ve Londra'daki benzin istasyonlarının beşte birinden fazlasında akaryakıt bulunmadığı, İskoçya, Galler ve iç bölgelerde akaryakıt krizinin neredeyse sona ermek üzere olduğu belirtilmişti.

Ülkede silahlı kuvvetler personeli, dünden itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başladı.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 100'ü sürücü olmak üzere yaklaşık 200 asker, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için "geçici" destek sağlıyor.

Ülkede, Brexit ve salgın sonrasındaki ağır vasıta sürücü eksikliği nedeniyle son haftalarda benzin istasyonlarına akaryakıt ulaştırılmasında sorunlar yaşanıyor.

AA / Gökhan Kurtaran - Son Dakika Haberleri
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Haber: İngiltere Başbakanı Johnson, Noel'in tedarik sorunu açısından daha iyi geçeceğini söyledi - Haberler
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