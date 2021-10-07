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İngiltere 47 ülkeyi kırmızı listeden çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İngiltere hükümeti, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu ve seyahat kısıtlamaları içeren kırmızı listeden 47 ülkenin çıkarıldığını ve listede sadece 7 ülkenin kaldığını duyurdu.

İngiltere hükümeti, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu ve seyahat kısıtlamaları içeren kırmızı listeden 47 ülkenin çıkarıldığını ve listede sadece 7 ülkenin kaldığını duyurdu. İngiltere ayrıca, Covid-19'a karşı tamamen aşılanan Türk yolculara karantina zorunluluğunu kaldırdı.

İngiltere hükümeti, uluslararası seyahat kurallarına yönelik yeni düzenlemeleri duyurdu. Ulaştırma Bakanlığının yaptığı son güncellemeye göre, kırmızı listede bulunan ülke sayısı 54'ten 7'ye düşürüldü. Hükümetin Covid-19'a karşı aldığı önlemlerden biri olan kırmızı seyahat listesinden 47 ülkenin çıkarılmasından sonra listede sadece, Panama, Kolombiya, Venezuela, Peru, Ekvador, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti kaldı.

İngiltere, Türkiye'deki aşıları tanıyacak

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptığı açıklamada, yeni kuralların 11 Ekim Pazartesi gününden itibaren uygulamaya konulacağını duyurdu. Shapps, Türkiye, Hindistan ve Gana'nın da bulunduğu 37 ülkedeki Covid-19 aşılamasının İngiltere'deki aşılama ile eşdeğer olarak tanınacağını duyururken, bu ülkelerden tamamen aşılanmış olarak İngiltere'ye gelen kişilerin karantina uygulaması gerekmediğini belirtti.

Shapps seyahat listesinde yapılan son güncellemelerin "ileriye doğru büyük bir adım" olduğunu açıkladı.

Türkiye 3 hafta önce kırmızı listeden çıkarılmıştı

İngiltere hükümetinin pandemi nedeniyle seyahat edilmemesini önerdiği kırmızı listede en son Brezilya, Arjantin, Meksika, Afganistan da dahil olmak üzere 54 ülke bulunuyordu. Hükümet en son 3 hafta önce yaptığı güncelleme ile Türkiye'yi de kırmızı listeden çıkarmıştı.

Kırmızı liste kurallarına göre, listede bulunan ülkelerden İngiltere'de gelen kişilerin 2 bin 285 sterlin ödeyerek 11 gece boyunca otel karantinası uygulaması gerekiyor. Kırmızı listede bulunmayan ülkelerden tamamen aşılanmış olarak gelen kişilerin ise herhangi bir karantina uygulama zorunluluğu bulunmuyor. - MANCHESTER

İngiltere 47 ülkeyi kırmızı listeden çıkardı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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